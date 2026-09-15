Informations pratiques

Béziers

LA MOUCHE – ISABELLE KRAISER : ACTIONS ROBES – FESTIVAL HORS CADRE

route de Corneilhan Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-08

Au travers de performances dérisoires gentiment provocatrices, Isabelle Kraiser pratique l’autoportrait photographique.

Le Festival Hors Cadre revient à Béziers pour sa 3e édition, avec une programmation artistique et culturelle originale, créative et ouverte à tous.

Au travers de performances dérisoires gentiment provocatrices, Isabelle Kraiser pratique l’autoportrait photographique.

Entrée libre. .

route de Corneilhan Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English : LA MOUCHE – ISABELLE KRAISER : ACTIONS ROBES – FESTIVAL HORS CADRE

Through gently provocative, tongue-in-cheek performances, Isabelle Kraiser explores the photographic self-portrait.

L’événement LA MOUCHE – ISABELLE KRAISER : ACTIONS ROBES – FESTIVAL HORS CADRE Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34