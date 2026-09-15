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AGENDA · Béziers

LA MOUCHE – ISABELLE KRAISER : ACTIONS ROBES – FESTIVAL HORS CADRE Béziers

jeudi 8 octobre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Adresse
route de Corneilhan
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

LA MOUCHE – ISABELLE KRAISER : ACTIONS ROBES – FESTIVAL HORS CADRE

route de Corneilhan Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08
fin : 2026-11-01

Date(s) :
2026-10-08

Au travers de performances dérisoires gentiment provocatrices, Isabelle Kraiser pratique l’autoportrait photographique.
Le Festival Hors Cadre revient à Béziers pour sa 3e édition, avec une programmation artistique et culturelle originale, créative et ouverte à tous.

Au travers de performances dérisoires gentiment provocatrices, Isabelle Kraiser pratique l’autoportrait photographique.

Entrée libre.   .

route de Corneilhan Béziers 34500 Hérault Occitanie  

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English : LA MOUCHE – ISABELLE KRAISER : ACTIONS ROBES – FESTIVAL HORS CADRE

Through gently provocative, tongue-in-cheek performances, Isabelle Kraiser explores the photographic self-portrait.

L’événement LA MOUCHE – ISABELLE KRAISER : ACTIONS ROBES – FESTIVAL HORS CADRE Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34

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