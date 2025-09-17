La mouche les taches 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

La mouche les taches

Mercredi 17 septembre 2025 à partir de 14h30.

Samedi 20 septembre 2025 à partir de 14h30.

Mercredi 24 septembre 2025 à partir de 14h30.

Vendredi 26 septembre 2025 à partir de 10h.

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-09-17 14:30:00

fin : 2025-09-24

2025-09-17 2025-09-20 2025-09-24 2025-09-26 2025-09-27

Résidence de création dans le cadre de la 4e édition de Place aux Compagnies à la Distillerie.Enfants

Mila aime que tout soit propre, net, parfait. Elle a une peur bleue de la moindre tâche. Un jour, alors qu’elle est dans sa salle de bain, qu’elle broie du noir, et chante son air préféré, une grosse mouche noire s’incruste, qui dans ses tournoiements vient déposer une tâche. Horreur ! Mila voit rouge et, verte de rage, décide de chasser la mouche. Démarre alors une course poursuite haute en couleurs ! Un spectacle de théâtre visuel, qui s’adresse aux tout-petits et aux plus grands.







Telle sur une gigantesque palette de peintre, des tâches de toutes les couleurs et de toutes les matières campent le décor d’une rencontre insolite entre une drôle de petite fille et une mouche un tant soit peu farceuse.









Je suis bien dans ma bulle à moi !

Tout est propre, tout est net, tout est parfait !

Pas une seule trace qui ne s’efface,

pas une seule tâche qui ne me fâche.

Mi la si do ré mi fa, Mila, c’est mon nom à moi !







Conception, mise en scène et jeu Jung-Shih Chou et Magali Fremin du Sartel .

English :

Creative residency as part of the 4th edition of Place aux Compagnies at La Distillerie.

German :

Kreative Residenz im Rahmen der 4. Ausgabe von Place aux Compagnies in der Distillerie.

Italiano :

Residenza creativa nell’ambito della quarta edizione di Place aux Compagnies alla Distillerie.

Espanol :

Residencia creativa en el marco de la 4ª edición de Place aux Compagnies en la Distillerie.

