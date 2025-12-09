La Mouche Théâtre de l’Échangeur Bagnolet

La Mouche 9 et 10 décembre Théâtre de l’Échangeur Seine-Saint-Denis

Sur billetterie : Plein tarif 12€ / Tarif réduit 9€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-09T20:00:00 – 2025-12-09T21:00:00

Fin : 2025-12-10T20:00:00 – 2025-12-10T21:00:00

— La Mouche —

Synopsis

Une mouche restée coincée dans la salle de spectacle fait beaucoup de bruit, jusqu’à empêcher la représentation d’avoir lieu. Comédien et spectateur·ices tentent alors de trouver ensemble une solution.

Intention

Créé en juillet 2025 dans la Chapelle du Château de Morteau, La Mouche tend vers un théâtre qui joue sur l’étrangeté même de sa situation.

Que se passe-t-il quand un spectacle ne peut pas commencer ?

Pourquoi et comment restons-nous ici ?

À partir d’un dispositif minimal (une scène vide, une voix, des spectateur.ices) le spectacle déploie un théâtre de la digression qui finit par nous entraîner dans une étonnante procédure collective.

Puisque ce qui était prévu n’a pas lieu, on avance ensemble dans un temps et un espace incertains. L’annulation progressive de la représentation devient le moteur d’une expérience nouvelle.

La mouche, minuscule parasite, invite la·le spectateur·ice à s’interroger sur sa place et sur ses attentes. C’est alors, dans cette crise, que le théâtre révèle la singularité anthropologique de sa situation.

—

Création de Félix Loizillon – Compagnie Le Chameau

Création en juillet 2025 dans La Chapelle du Château de Morteau

Soutiens : La Ville de Morteau, Le Consulat Voltaire, Le Théâtre de L’Échangeur

Cie Le Chameau – Félix Loizillon théâtre temps