La Mouette (COMÉDIE DRAMATIQUE) Théo Théâtre PARIS

Dans une maison au bord d’un lac, Macha aime Constantin qui aime Nina qui aime Trigorine… qui aime la pêche !

Tous sont artistes ou écrivains. Et c’est compliqué…

Être artiste, vivre à la campagne et s’ennuyer. Ne pas être reconnu par ses pairs, le grand public ou même sa mère…

Dans cette oeuvre classique d’Anton Tchekhov, La Mouette raconte la beauté fragile de ceux qui veulent vivre autrement. Et le prix à payer quand le réel s’impose.

AUTEUR

Anton Tchekhov

COMPAGNIE

La Strada

MISE EN SCÈNE

Olivier Courbier

ARTISTES

Hélène Dieulot, Sylvie Filloux, Nicolas Lefebvre, Gabriel Touzelin

C’est l’histoire d’une mouette… non, ce n’est pas ça. C’est l’histoire d’amours.. Non plus. C’est une histoire de théâtre…

Du samedi 14 février 2026 au samedi 25 avril 2026 :

samedi

de 19h00 à 20h15

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Théo Théâtre 20 rue Théodore Deck 75015 PARIS

https://www.theotheatre.com/programmation/la-mouette +33698468653 courbier.leonard@theotheatre.com



