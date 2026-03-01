La Moufle (Jeune public) Théo Théâtre PARIS

Un jour, Viktor part couper du bois dans la forêt pour chauffer son isba. En chemin, il perd une de ses moufles. Perdue ? Pas pour tout le monde !

La Moufle, le conte musical est adapté d’un conte traditionnel russe. Marie Joly vous emmène dans une aventure hivernale qui prône les valeurs de l’entraide et du vivre ensemble. Un conte familial et participatif, mêlant mime, chant, musique et kamishibaï.

Tranche d’âge

À partir de 2 ans

DURÉE

0h35

AUTEUR

Marie Joly

COMPAGNIE

Cie du Chat Malo

MISE EN SCÈNE

Marie Joly

ARTISTES

En l’alternance : Marie Joly, Carole Sauret

Le succès Jeune Public 2024 est de retour au Théo Théâtre !

Le jeudi 23 avril 2026

de 11h00 à 11h35

Le mercredi 22 avril 2026

de 11h00 à 11h35

Du dimanche 08 mars 2026 au dimanche 26 avril 2026 :

dimanche

de 11h00 à 11h35

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.

Théo Théâtre 20 RUE THEODORE DECK 75015 PARIS

https://www.theotheatre.com/programmation/la-moufle +33698468653 courbier.leonard@theotheatre.com



