La Moufle (Jeune public) Théo Théâtre PARIS dimanche 8 mars 2026.
Un jour, Viktor part couper du bois dans la forêt pour chauffer son isba. En chemin, il perd une de ses moufles. Perdue ? Pas pour tout le monde !
La Moufle, le conte musical est adapté d’un conte traditionnel russe. Marie Joly vous emmène dans une aventure hivernale qui prône les valeurs de l’entraide et du vivre ensemble. Un conte familial et participatif, mêlant mime, chant, musique et kamishibaï.
Tranche d’âge
À partir de 2 ans
DURÉE
0h35
AUTEUR
Marie Joly
COMPAGNIE
Cie du Chat Malo
MISE EN SCÈNE
Marie Joly
ARTISTES
En l’alternance : Marie Joly, Carole Sauret
Le succès Jeune Public 2024 est de retour au Théo Théâtre !
Le jeudi 23 avril 2026
de 11h00 à 11h35
Le mercredi 22 avril 2026
de 11h00 à 11h35
Du dimanche 08 mars 2026 au dimanche 26 avril 2026 :
dimanche
de 11h00 à 11h35
payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.
Théo Théâtre 20 RUE THEODORE DECK 75015 PARIS
https://www.theotheatre.com/programmation/la-moufle +33698468653 courbier.leonard@theotheatre.com
