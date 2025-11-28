LA MOUFLE Square du 11 Novembre 1918 Portet-sur-Garonne

LA MOUFLE

Square du 11 Novembre 1918 MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE FRANÇOIS PÉRALDI Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Une adaptation marionnettique et fantasque du conte russe sur inscription!

Tombe la neige, souffle le vent froid, on se presse de rentrer, et de la poche on laisse tomber une petite moufle dans les bois. Elle ne restera pas vide longtemps, quel abri douillet quand on a le nez gelé !

C’est l’hiver, après avoir joué dans la neige, un enfant perd sa moufle. Elle n’est pas perdue pour tout le monde.

Par hasard ou forcés, sept personnages vont tour à tour entrer dans la moufle, pour se réchauffer, pour ne plus être seuls… La moufle pourra-t-elle tous les accueillir ? Et monsieur Hibou, est-il si méchant que cela ?

Gratuit Public 3-7 ans ; Durée 45 mn

Inscription obligatoire à partir du 20/01/2026 à la médiathèque .

Square du 11 Novembre 1918 MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE FRANÇOIS PÉRALDI Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 72 43 00 mediatheque@portetgaronne.fr

English :

A whimsical puppet adaptation of the Russian fairy tale. Registration required!

