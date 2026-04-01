Moussan

LA MOUSSANAISE DE LA CÔTE DU MIDI

Moussan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

L’assocation Los Moussanots organise une course ouverte à toutes et à tous.

Coureur confirmé ou simplement motivé pour relever un défi, cette course est faite pour vous.

On vous attend nombreux pour faire vivre La Moussanaise de la côte du Midi, ce sera l’occasion de venir partager un moment sportif et convivial à Moussan.

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Moussan 11120 Aude Occitanie losmoussanots7@gmail.com

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English :

The Los Moussanots association is organizing a race open to all.

Whether you’re an experienced runner or simply motivated to take up a challenge, this race is for you.

We look forward to seeing many of you at La Moussanaise de la côte du Midi, where you’ll have the opportunity to share a sporting and convivial moment in Moussan.

L’événement LA MOUSSANAISE DE LA CÔTE DU MIDI Moussan a été mis à jour le 2026-04-08 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi