La Mujer Sin Cabeza Série tournée au film super 8 Artplexe Canebière Marseille 1er Arrondissement

Pour la première et unique fois, l’intégralité de la série Carlota Cortès, La Mujer sin Cabeza (1h40) sera projetée sur grand écran, à l’occasion de la sortie du 4ᵉ épisode, Una Tumba mi Yihad

Tournée en film Super 8 entre fiction et réalité, La Mujer sin Cabeza, première partie de la série, suit sur 6 ans le voyage de Carlota Cortés, une photographe hantée par la disparition de son amant.

À partir d’images muettes et oubliées, certaines depuis plus de 50 ans, puis retrouvées et parfois offertes au cinéaste, la série déploie une écriture intime où le grain, les détails et la couleur deviennent les médiums du souvenir. Il s’agit d’un cinéma artisanal, sensoriel, qui se nourrit de la matière de l’image, sa chair argentique.

Chaque épisode explore une étape du deuil et de son dépassement de la perte à la réminiscence, de l’oubli à l’attention, de l’abnégation à la révolte. Film après film, par petites touches, la série dresse le portrait d’une femme en lutte. À travers le combat qu’elle livre contre ses démons intérieurs et les questions qu’elle se pose, Carlota Cortés nous interroge sur nos sociétés contemporaines. .

English :

For the first and only time, the entire series Carlota Cortès, La Mujer sin Cabeza (1h40) will be shown on the big screen, to coincide with the release of the 4th episode, Una Tumba mi Yihad

German :

Zum ersten und einzigen Mal wird die gesamte Serie Carlota Cortès, La Mujer sin Cabeza (1h40) auf einer großen Leinwand gezeigt, anlässlich der Veröffentlichung der 4

Italiano :

Per la prima e unica volta, l’intera serie Carlota Cortès, La Mujer sin Cabeza (1 ora e 40 minuti) sarà proiettata sul grande schermo, in concomitanza con l’uscita del 4° episodio, Una Tumba mi Yihad

Espanol :

Por primera y única vez, se proyectará en pantalla grande la serie completa Carlota Cortès, La Mujer sin Cabeza (1 hora 40 minutos), coincidiendo con el estreno del 4º episodio, Una Tumba mi Yihad

