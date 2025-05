La Muroise VTT – Stade Michel ZEWULKO La Mure, 21 juin 2025 07:00, La Mure.

Vivez la 35e édition de la Muroise VTT avec 3 boucles de 15, 35 et 55 kms qui vous feront alterner entre sentiers forestiers et les alpages du CONNEST avec des vues imprenables sur le lac de Monteynard et les massifs du Vercors et des Écrins. !

La Mure 38350 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 58 88 39 cyclotouristematheysins@gmail.com

English :

Experience the 35th edition of the Muroise VTT with 3 loops of 15, 35 and 55 kms that will take you from forest trails to the CONNEST mountain pastures with breathtaking views of Lake Monteynard and the Vercors and Écrins massifs!

German :

Erleben Sie die 35. Ausgabe der Muroise VTT mit 3 Schleifen von 15, 35 und 55 km, die Sie zwischen Waldwegen und den Almen von CONNEST mit atemberaubenden Ausblicken auf den See von Monteynard und die Bergmassive von Vercors und Écrins wechseln lassen!!

Italiano :

Vivete la 35ª edizione della gara di mountain bike del Muroise con 3 percorsi di 15, 35 e 55 km, che si alternano tra i sentieri della foresta e gli alpeggi del CONNEST, con viste mozzafiato sul lago di Monteynard e sulle montagne del Vercors e degli Écrins!

Espanol :

Viva la 35ª edición de la carrera de bicicleta de montaña de Muroise con 3 bucles de 15, 35 y 55 kms, alternando entre senderos forestales y los pastos de montaña de CONNEST, ¡con impresionantes vistas sobre el lago de Monteynard y las montañas de Vercors y Écrins!

