La musicabana DJ Just Jul et Julien LeBrun Binic-Étables-sur-Mer
La musicabana DJ Just Jul et Julien LeBrun Binic-Étables-sur-Mer vendredi 14 août 2026.
Binic-Étables-sur-Mer
La musicabana DJ Just Jul et Julien LeBrun
Jaja Cabana Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Venez profiter d’un moment convivial à la plage du Moulin, au Jaja Cabana, et laissez-vous porter par l’ambiance d’un événement musical avec DJ set ! .
Jaja Cabana Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement La musicabana DJ Just Jul et Julien LeBrun Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
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