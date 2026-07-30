UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Binic-Étables-sur-Mer

La musicabana Pich Binic-Étables-sur-Mer

jeudi 20 août 2026 · Binic-Étables-sur-Mer

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Jaja Cabana
Ville
22680 Binic-Étables-sur-Mer
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Binic-Étables-sur-Mer

La musicabana Pich

Jaja Cabana Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20 22:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Apéro mix les pieds dans le sable. Venez profiter d’un moment convivial à la plage du Moulin, au Jaja Cabana, et laissez-vous porter par l’ambiance d’un événement musical avec DJ set !   .

Jaja Cabana Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement La musicabana Pich Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-24 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme

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