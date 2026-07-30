Informations pratiques

Binic-Étables-sur-Mer

La musicabana Pich

Jaja Cabana Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:00:00

fin : 2026-08-20 22:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Apéro mix les pieds dans le sable. Venez profiter d’un moment convivial à la plage du Moulin, au Jaja Cabana, et laissez-vous porter par l’ambiance d’un événement musical avec DJ set ! .

Jaja Cabana Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement La musicabana Pich Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-24 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme