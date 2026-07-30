AGENDA · Binic-Étables-sur-Mer
La musicabana Pich Binic-Étables-sur-Mer
jeudi 20 août 2026 · Binic-Étables-sur-Mer
Informations pratiques
Binic-Étables-sur-Mer
La musicabana Pich
Jaja Cabana Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20 22:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Apéro mix les pieds dans le sable. Venez profiter d’un moment convivial à la plage du Moulin, au Jaja Cabana, et laissez-vous porter par l’ambiance d’un événement musical avec DJ set ! .
Jaja Cabana Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La musicabana Pich Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-24 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
À voir aussi à Binic-Étables-sur-Mer (Côtes-d'Armor)
- Concours de pétanque Plage du Moulin Binic-Étables-sur-Mer 30 juillet 2026
- Croisière vers l’île de Bréhat (a/r) avec un départ de Binic Quai Surcouf Binic Binic-Étables-sur-Mer 30 juillet 2026
- Venez découvrir la pêche à pied avec Monsieur Jean ! Binic-Étables-sur-Mer 30 juillet 2026
- Visites olfactives du jardin Jardin un Pied Devant l’Autre Binic-Étables-sur-Mer 30 juillet 2026
- Marché aux livres d’occasion Square de la Libération Binic-Étables-sur-Mer 30 juillet 2026