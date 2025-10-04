LA MUSIQUE A DEUX CHOEURS Servian

LA MUSIQUE A DEUX CHOEURS Servian samedi 4 octobre 2025.

LA MUSIQUE A DEUX CHOEURS

Servian Hérault

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Vivez un moment musical unique avec deux chœurs et des artistes passionnés ! Concert exceptionnel de musique sacrée et chorale à ne pas manquer.

Ne manquez pas La Musique à Deux Chœurs ! Le Chœur du Soubestre de Garos, Larissa TAMARA et Pascal LENORMAND vous offrent un concert unique mêlant deux chœurs, deux univers et une même passion pour la musique sacrée et chorale. Un rendez-vous culturel exceptionnel dans le cadre de La Musica ! .

Servian 34290 Hérault Occitanie +33 6 88 34 95 24

English :

Experience a unique musical moment with two choirs and passionate artists! An exceptional concert of sacred music and choral music not to be missed.

German :

Erleben Sie einen einzigartigen musikalischen Moment mit zwei Chören und leidenschaftlichen Künstlern! Ein außergewöhnliches Konzert mit geistlicher Musik und Chor, das Sie nicht verpassen sollten.

Italiano :

Vivete un momento musicale unico con due cori e artisti appassionati! Un concerto eccezionale di musica sacra e corale da non perdere.

Espanol :

Viva un momento musical único con dos coros y artistas apasionados Un concierto excepcional de música sacra y música coral que no debe perderse.

