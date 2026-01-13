La musique arabe, avec Youssef Halevy Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes Vendredi 16 janvier, 20h00 Ille-et-Vilaine

Youssef Halevy, médecin, musicien et musicologue, vous invite à partager sa passion pour la musique arabe. Il présente et joue d’un instrument très important, au Maghreb : le oud, cousin du luth.

À l’issue de la séance, un thé à la menthe est offert par Samira et Houcine, habitants du quartier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-16T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-16T21:30:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 90

Bibliothèque Champs-Manceaux Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.champs-manceaux@ville-rennes.fr 02 23 62 26 90



