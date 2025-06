LA MUSIQUE AU MOYEN-ÂGE – Place des Jacobins Toulouse 26 juin 2025 18:30

Haute-Garonne

LA MUSIQUE AU MOYEN-ÂGE Place des Jacobins COUVENT DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-06-26 18:30:00

fin : 2025-06-26 20:00:00

2025-06-26

Découvrez l’histoire de la musique médiévale, de sa production à son interprétation, et dansez le temps d’une reproduction en musique !

Le couvent des Jacobins vous propose une visite à thème pour découvrir les pratiques musicales, de la musique religieuse à la musique profane. Les chants religieux et les musiques de réjouissance rythmaient la vie monastique et communautaire. A travers une déambulation guidée, appropriez-vous les espaces du monument à travers le prisme de la musique. Par son architecture ou ses peintures, chaque lieu devenant un écrin pour explorer certains aspects de la musicalité médiévale et de ses instruments emblématiques.

Une participation dansée vient clôturer cette expérience inédite. Préparez-vous à vivre un moment insolite inspiré des traditions à travers une participation dansée et costumée. 7.5 .

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 23 81 publics.jacobins@mairie-toulouse.fr

Discover the history of medieval music, from production to performance, and dance to a musical reproduction!

Entdecken Sie die Geschichte der mittelalterlichen Musik, von ihrer Produktion bis zu ihrer Aufführung, und tanzen Sie während einer Musikwiedergabe…!

Scoprite la storia della musica medievale, dalla sua produzione alla sua esecuzione, e ballate una riproduzione musicale!

Descubra la historia de la música medieval, desde su producción hasta su interpretación, ¡y baile al son de una reproducción musical!

