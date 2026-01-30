La musique au temps des filles du Roy Maison internationale de Rennes Rennes Samedi 14 février, 17h00

Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes, une évocation musicale de la destinées des 764 femmes parties peupler la Nouvelle France il y a 300 ans.

_**Dans le cadre de la Journée du 8 mars**_

“Les Filles du Roy”, quelle évocation brillante, une appellation majestueuse qui fait rêver…mais qui étaient donc ces princesses inconnues?

Orphelines comme au début du conte, parties de Bretagne, les filles du Roy se marièrent de l’autre côté de l’océan, emportant avec elles les musiques et chansons qui avaient rythmé leur vie à l’orphelinat.

Les soirées outre-mer resteront teintées des berceuses de leur enfance, des chants acadiens et hurons qui les entourent. Un bal, peut-être, parfois, donné dans une grande maison, fera retentir les instruments de France…

La musique nous fait revivre les destinées de ces filles du Roy qui furent, sans aucun doute, des femmes héroïques.

**17h00 : présentation historique avec l’association Pays de Rennes-Québec**

**18h00 : concert avec les solistes de l’Ensemble Baroque de Rennes**

Madeline Claire de Berrié : soprano

Marie Guillaumy : viole de gambe

Morag Johnston : violon baroque

Claude Meneux : clavecin

**Tarif plein : 15€**

**Réduit membres : 10€**

**Réduit étudiant·es, personnes bénéficiaires des minima sociaux, personnes en situation de handicap : 5€**

**Sortir! : 2,50€**

**GRATUIT pour les moins de 18 ans**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-14T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-14T19:00:00.000+01:00

1

https://www.helloasso.com/associations/la-pie-qui-joue/evenements/la-musique-au-temps-des-filles-du-roy ensemblebaroquederennes@gmail.com 0774866816

Maison internationale de Rennes 7 quai Chateaubriand Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

