La Musique de György Kurtág Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS

A l’occasion du centenaire de la naissance de György Kurtág, par les classes de piano et l’ensemble contemporain d’Antoine Didry DEMARLE, venez assister à la Masterclass d’Arnaud Arbet

Une occasion de découvrir nos talents !

Masterclass avec Arnaud Arbet à l’occasion du centenaire de la naissance de György Kurtág

Le samedi 11 avril 2026

de 12h00 à 16h30

gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T15:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T12:00:00+02:00_2026-04-11T16:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti 75011 PARIS

+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321 https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321



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