La Musique de György Kurtág Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS

La Musique de György Kurtág Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS

La Musique de György Kurtág Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS samedi 11 avril 2026.

A l’occasion du centenaire de la naissance de György Kurtág, par les classes de piano et l’ensemble contemporain d’Antoine Didry DEMARLE, venez assister à la Masterclass d’Arnaud Arbet

Une occasion de découvrir nos talents !

Masterclass avec Arnaud Arbet à l’occasion du centenaire de la naissance de György Kurtág
Le samedi 11 avril 2026
de 12h00 à 16h30
gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T15:00:00+02:00
fin : 2026-04-11T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T12:00:00+02:00_2026-04-11T16:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti  75011 PARIS
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321 https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321


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