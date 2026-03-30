La Musique de György Kurtág Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS
La Musique de György Kurtág Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS samedi 11 avril 2026.
A l’occasion du centenaire de la naissance de György Kurtág, par les classes de piano et l’ensemble contemporain d’Antoine Didry DEMARLE, venez assister à la Masterclass d’Arnaud Arbet
Une occasion de découvrir nos talents !
Masterclass avec Arnaud Arbet à l’occasion du centenaire de la naissance de György Kurtág
Le samedi 11 avril 2026
de 12h00 à 16h30
gratuit
Placement libre dans la limite des places disponibles.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T15:00:00+02:00
fin : 2026-04-11T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T12:00:00+02:00_2026-04-11T16:30:00+02:00
Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti 75011 PARIS
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321 https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321
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