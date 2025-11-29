La Musique de György Kurtág
La Musique de György Kurtág samedi 29 novembre 2025.
Masterclass & Conférence : La musique de György Kurtág
« J’ai travaillé sur mon opéra Fin de partie de Samuel Beckett pendant sept ans. Durant les quatre dernières années, mon aide indispensable fut Arnaud Arbet. Il a mis ses talents extraordinaires au service de mon œuvre, jouant et chantant les partitions simultanément […] Je dois lui dire merci de tout mon cœur. »
–György Kurtág
À partir d’une analyse approfondie de la musique de Kurtág – et en particulier de son opéra Fin de partie (2018)- Arnaud Arbet expliquera comment les nombreuses références poético-musicales (Liszt, Verdi, Schumann…) nourrissent l’énergie intérieure de la performance.
Auditorium du Conservatoire Charles Munch
Masterclass publique : 10h00 – 15h00
Conférence : 15h30 – 16h45
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Dans le cadre du centenaire de György Kurtag.
Le samedi 29 novembre 2025
de 10h00 à 16h45
gratuit
Public jeunes et adultes.
+33147008607 DAC-Conservatoiredu11eme@paris.fr