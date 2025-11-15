La musique de la danse Salle Confluence, Hall Rouchon Mazeirat Bourganeuf
Salle Confluence, Hall Rouchon Mazeirat La Grande Bonnyaud Bourganeuf Creuse
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Concert à participation libre. Première partie les jeunes de Zizim Orchestra, deuxième partie Harmonie de Bourganeuf. Suivi d’un repas paella/dessert, buvette, tombola et animation par 4 groupes de musiciens de l’Harmonie et amis .
Salle Confluence, Hall Rouchon Mazeirat La Grande Bonnyaud Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 49 20 45 jofell@wanadoo.fr
