La Musique de l’Ame Le Bourg Fransèches

La Musique de l’Ame

Le Bourg Eglise Fransèches Creuse

Tarif : – –

Date : 2025-11-30

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Seul avec sa guitare, Sébastien tisse des paysages sonores dans les chapelles et les lieux paisibles de la Creuse.

Sa musique libre et méditative invite à un voyage intérieur, entre silence et résonance, inspirée par les traditions anciennes et portée par l’élan du coeur.

Entrée libre, participation au chapeau .

Le Bourg Eglise Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 caelio.musique@gmail.com

