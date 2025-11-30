La Musique de l’Ame Le Bourg Fransèches
La Musique de l’Ame Le Bourg Fransèches dimanche 30 novembre 2025.
La Musique de l’Ame
Le Bourg Eglise Fransèches Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Seul avec sa guitare, Sébastien tisse des paysages sonores dans les chapelles et les lieux paisibles de la Creuse.
Sa musique libre et méditative invite à un voyage intérieur, entre silence et résonance, inspirée par les traditions anciennes et portée par l’élan du coeur.
Entrée libre, participation au chapeau .
Le Bourg Eglise Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 caelio.musique@gmail.com
English : La Musique de l’Ame
German : La Musique de l’Ame
Italiano :
Espanol : La Musique de l’Ame
L’événement La Musique de l’Ame Fransèches a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Creuse Sud Ouest