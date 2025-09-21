La musique de l’Artillerie : concert au sein du Fort de Feyzin ! Fort de Feyzin Feyzin

La musique de l’Artillerie : concert au sein du Fort de Feyzin ! Dimanche 21 septembre, 15h00 Fort de Feyzin Métropole de Lyon

Deux représentations musicales de la Musique de l’Artillerie vous seront présentées le dimanche après-midi entre 15h et 16h, l’occasion de découvrir le Fort en musique ! La musique de l’Artillerie est l’une des six musiques de l’armée de Terre situé au 7e régiment du matériel à Lyon.

Fort de Feyzin 8 Route du Docteur Jean Long, 69320 Feyzin Feyzin 69320 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 21 46 16 https://www.lefortdefeyzin.fr/fort-de-feyzin Le Fort de Feyzin est un ancien bâtiment militaire du XIXème siècle, désormais réhabilité pour accueillir du public et diverses activités. Bus 60, 39 : arrêt La Bégude ou Feyzin Mairie.

Parking gratuit accessible depuis la route du Docteur Jean Long, entre l’école et la résidence sénior, à 200m de l’entrée du Fort.

Journées européennes du patrimoine 2025

©Ville de Feyzin