La Musique de l’Infanterie Roubaix

La Musique de l’Infanterie

rue de Soubise Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 16:00:00

fin : 2026-02-14 17:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Héritière du 43ème Régiment d’infanterie de Lille et du Commandement des Forces Terrestres, la Musique de l’Infanterie est une des 6 phalanges musicales du Commandement des Musiques de l’Armée de Terre.

Vous pourrez alors venir découvrir cette formation musicale si particulière, étant le premier Brass Band miliaire professionnel, composé uniquement d’instruments issus des familles des cuivres et des percussions.

Son répertoire vaste, varié et éclectique, allant de pièces classiques aux musiques actuelles en passant par la transcription de pièces symphoniques, permet à cette formation de prestige de toucher un public toujours plus large et de répondre à de nombreuses invitations, que ce soit en France ou à l’étranger.

Héritière du 43ème Régiment d’infanterie de Lille et du Commandement des Forces Terrestres, la Musique de l’Infanterie est une des 6 phalanges musicales du Commandement des Musiques de l’Armée de Terre.

Vous pourrez alors venir découvrir cette formation musicale si particulière, étant le premier Brass Band miliaire professionnel, composé uniquement d’instruments issus des familles des cuivres et des percussions.

Son répertoire vaste, varié et éclectique, allant de pièces classiques aux musiques actuelles en passant par la transcription de pièces symphoniques, permet à cette formation de prestige de toucher un public toujours plus large et de répondre à de nombreuses invitations, que ce soit en France ou à l’étranger. .

rue de Soubise Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France ycalli@ville-roubaix.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Heir to the 43rd Infantry Regiment of Lille and the Land Forces Command, the Infantry Band is one of the 6 musical phalanxes of the French Army Band Command.

Come and discover this very special musical group, the first professional military Brass Band, composed exclusively of instruments from the brass and percussion families.

Its vast, varied and eclectic repertoire, ranging from classical pieces to contemporary music and transcriptions of symphonic works, enables this prestigious group to reach an ever-growing audience and to respond to numerous invitations, both in France and abroad.

L’événement La Musique de l’Infanterie Roubaix a été mis à jour le 2026-01-15 par Hauts-de-France Tourisme