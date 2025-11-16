La Musique des Corps Creux en concert Montbard

La Musique des Corps Creux en concert Montbard dimanche 16 novembre 2025.

La Musique des Corps Creux en concert

Salle Paul Eluard Montbard Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Début : 2025-11-16 16:30:00

fin : 2025-11-16 18:30:00

2025-11-16

Après avoir revisité les tubes du groupe Génésis en juin dernier, les 50 musiciens de la MCC vous donnent rendez-vous salle Paul Eluard à Montbard pour un concert unique.

Venez voyager au son de leur nouveau répertoire qui saura vous surprendre comme à son habitude.

Et pour conclure cet après-midi musical, la MCC accueille en deuxième partie l’Harmonie des Cheminots de Dijon. De belles pièces en perspective… .

Salle Paul Eluard Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté musiquecorpscreux@hotmail.com

