La Musique des Corps Creux en concert Montbard
La Musique des Corps Creux en concert Montbard dimanche 16 novembre 2025.
La Musique des Corps Creux en concert
Salle Paul Eluard Montbard Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 16:30:00
fin : 2025-11-16 18:30:00
Date(s) :
2025-11-16
Après avoir revisité les tubes du groupe Génésis en juin dernier, les 50 musiciens de la MCC vous donnent rendez-vous salle Paul Eluard à Montbard pour un concert unique.
Venez voyager au son de leur nouveau répertoire qui saura vous surprendre comme à son habitude.
Et pour conclure cet après-midi musical, la MCC accueille en deuxième partie l’Harmonie des Cheminots de Dijon. De belles pièces en perspective… .
Salle Paul Eluard Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté musiquecorpscreux@hotmail.com
English : La Musique des Corps Creux en concert
German : La Musique des Corps Creux en concert
Italiano :
Espanol :
L’événement La Musique des Corps Creux en concert Montbard a été mis à jour le 2025-10-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)