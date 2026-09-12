La musique des mots Conservatoire Edgar Varèse Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

La musique des mots

Conservatoire Edgar Varèse 3 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-11 14:00:00

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-11-11

Compositrice invitée des Symphonies d’automne, Albena Petrovic offrira lors de cette conférence une présentation de son travail et des mélodies créées pour le concours de chant lyrique.

Albena Petrovic Vratchanska est une compositrice luxembourgeoise d’origine bulgare, Chevalier de l’Ordre du Mérite du Grand-Duché de Luxembourg (2013). Elle a également reçu la Médaille d’argent du Mérite de l’Union Grand-Duc Adolphe (2017), la

Médaille d’argent de l’Union Saint-Pie-X (2018) et le Prix culturel 2007 de la municipalité d’Hesperange. En 2007, elle a été membre du jury du Concours international de composition Valentino Bucchi à Rome, en Italie. Récemment, l’Edition français

L’Octanphare a publié l’ouvrage MY OPERA WORLD, consacré à son catalogue de huit opéras et oeuvres vocales, et ayant bénéficié d’une bourse de documentation de Kultur LX Luxembourg. En 2025, en Bulgarie est paru le livre Hidden Letters Revealed Dream d’Iliya Gramatikow, owrant un panorama complet de son catalogue pour piano et l’intégralité de ses enregistrements. Née à Sofia, elle a obtenu son master en composition et écriture musicale à l’Académie de musique P. Vladiguerov de Sofia, en Bulgarie. Installée au Luxembourg depuis 1996, elle y est une artiste reconnue. Son catalogue compte plus de 600 oeuvres de genres musicaux variés, dont neuf opéras de chambre et monodrames.

En partenariat avec le Conservatoire Edgar Varèse .

Conservatoire Edgar Varèse 3 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 38 15 84 maconsymphonies@gmail.com

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English : La musique des mots

L’événement La musique des mots Mâcon a été mis à jour le 2026-08-26 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès