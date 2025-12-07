LA MUSIQUE DES MOTS salle des arcades Tournus

LA MUSIQUE DES MOTS

salle des arcades ZA du pas fleury Tournus Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 17:00:00

fin : 2025-12-07 18:30:00

Date(s) :

2025-12-07

Lambert Wilson sera l’Invité du Rendez-vous classique à Tournus . Roger Muraro aura la joie de collaborer avec le grand acteur pour un programme exceptionnel.

Cette fête intitulée La musique des mots , vous permettra d’entendre les chefs-d’oeuvres de Chopin, Liszt, Ravel avec les poèmes de Lamartine, Hugo, George Sand, Henri de Regnier et quelques surprises chantées que Lambert Wilson nous réservera.

Poésie, musique, un grand voyage en compagnie de Lambert Wilson et Roger Muraro le 7 décembre à 17 heures à la Salle des Arcades de Tournus . .

salle des arcades ZA du pas fleury Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 52 10 41 rdvclassiquetournus@gmail.com

English : LA MUSIQUE DES MOTS

German : LA MUSIQUE DES MOTS

Italiano :

Espanol :

L’événement LA MUSIQUE DES MOTS Tournus a été mis à jour le 2025-10-22 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II