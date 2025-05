La musique des oiseaux – Saint-Clet, 18 mai 2025 09:30, Saint-Clet.

Balade pédagogique organisée par l’association de Musique pontrivienne Partout ta Zik. Venez à la rencontre des oiseaux et de leurs chants en longeant le Trieux. Vous serez initiés, par Grégory (adhérent passionné), à leur identification et la reconnaissance de leurs chants, le temps de cette promenade dans un cadre fort agréable.

NB: Cette activité d’1h30 à 2h requiert une attention et un calme particuliers. .

Aire de pique-nique du MOULIN de QUINTIN

Saint-Clet 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 71 27 93 75

