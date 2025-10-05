La musique des plantes La Bastide des Joncas Martigues

La Bastide des Joncas de Martigues vous invite à une conférence publique en compagnie de Jean Thoby et la Symphonie Végétale.

Jean Thoby et la Symphonie Végétale Quand l’Art Rencontre la Science des Plantes

Dans le monde fascinant où la science et l’art se rencontrent, Jean Thoby se distingue comme une figure emblématique. Ce scientifique, artiste et véritable chuchoteur de plantes a su donner une voix mélodieuse à un domaine de recherche souvent méconnu l’électrophysiologie des plantes. Son travail novateur, notamment à travers le concept de Musique des Plantes , nous invite à une expérience sensorielle et intellectuelle unique, révélant la profonde connexion entre le monde végétal et notre propre existence.



La Musique des Plantes est bien plus qu’une simple curiosité artistique ; c’est une véritable passerelle entre l’art et la science, offrant une perspective inédite sur l’électrophysiologie végétale. Ce domaine, bien que étudié depuis la fin du XVIIIe siècle avec des pionniers comme Bertholon (1783) et son concept d’ électroculture , est resté longtemps dans l’ombre. Grâce à l’approche de Jean Thoby, il prend aujourd’hui un nouveau visage.



La conférence est suivie d’une formation professionnelle qui portera sur trois volets

– Les soins aux cultures professionnelles grâce à la biodynamisation botanique.

– La musique des plantes, côté artistique et scénique.

– La musicothérapie botanique, le bien-être grâce aux interactions musicales végétales. .

La Bastide des Joncas 7 chemin du Petit mas Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 80 72 34 info@lesjoncas.com

English :

La Bastide des Joncas in Martigues invites you to a public conference with Jean Thoby and the Symphonie Végétale.

German :

La Bastide des Joncas in Martigues lädt Sie zu einer öffentlichen Konferenz mit Jean Thoby und der Symphonie Végétale ein.

Italiano :

La Bastide des Joncas di Martigues vi invita a una conferenza pubblica con Jean Thoby e la Symphonie Végétale.

Espanol :

La Bastide des Joncas en Martigues le invita a una conferencia pública con Jean Thoby y la Symphonie Végétale.

