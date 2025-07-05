La musique des sapeurs-pompiers Thionville

La musique des sapeurs-pompiers

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date :

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-25 15:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

La Musique de Sapeurs-Pompiers de Thionville organise son traditionnel concert au Théâtre. L’occasion pour le public et pour les musiciens de partager ensemble un excellent concert.

Au programme, des pièces dynamiques, des musiques de films, des classiques de la musique militaire ainsi que des œuvres plus modernes en batterie-fanfare et quelques surprises concoctées par les chefs.

A ne manquer sous aucun prétexte !Tout public

0

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

English :

The Musique de Sapeurs-Pompiers de Thionville organizes its traditional concert at the Théâtre. An opportunity for the public and the musicians to enjoy an excellent concert together.

On the program: dynamic pieces, film music, military classics and more modern batterie-fanfare works, plus a few surprises concocted by the conductors.

Not to be missed!

German :

Die Musique de Sapeurs-Pompiers de Thionville veranstaltet ihr traditionelles Konzert im Theater. Die Gelegenheit für das Publikum und die Musiker, gemeinsam ein hervorragendes Konzert zu genießen.

Auf dem Programm stehen dynamische Stücke, Filmmusik, Klassiker der Militärmusik sowie modernere Werke der Batterie-Fanfare und einige Überraschungen, die von den Dirigenten ausgedacht wurden.

Das sollten Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen!

Italiano :

La Banda dei Vigili del Fuoco di Thionville tiene il suo tradizionale concerto al Teatro. Un’occasione per il pubblico e i musicisti di godere insieme di un eccellente concerto.

In programma: brani dinamici, musiche da film, classici militari e opere più moderne della batteria-fanfara, oltre a qualche sorpresa inventata dai direttori.

Da non perdere!

Espanol :

La Banda del Cuerpo de Bomberos de Thionville celebra su tradicional concierto en el Teatro. Una oportunidad para que el público y los músicos disfruten juntos de un excelente concierto.

En el programa: piezas dinámicas, música de películas, clásicos militares y obras más modernas de la batterie-fanfare, además de algunas sorpresas ideadas por los directores.

¡No se lo pierda!

