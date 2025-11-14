La musique des troupes de marine en concert à Saint-Quentin Saint-Quentin

La musique des troupes de marine en concert à Saint-Quentin Saint-Quentin vendredi 14 novembre 2025.

La musique des troupes de marine en concert à Saint-Quentin

Place de l’hôtel de ville Saint-Quentin Aisne

Tarif : 12 – 12 –

12

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14 22:00:00

Date(s) :

2025-11-14

À l’occasion du 80e anniversaire de la victoire sur l’Allemagne nazie, la Musique des Troupes de Marine vous invite à une soirée d’exception, placée sous le signe de la solidarité et du partage. Héritière d’une tradition musicale prestigieuse, cette formation militaire de renom vous propose un voyage sonore unique, mêlant musiques militaires et compositions contemporaines pour

rendre hommage à ceux qui ont contribué à la victoire.

Ce concert sera donné en soutien à l’association Terre Fraternité, qui oeuvre pour l’accompagnement des blessés de guerre de l’Armée de Terre et des familles endeuillées. L’occasion de contribuer à une cause essentielle soutenir les héros de notre temps. En participant, le public deviendra acteur de la solidarité envers ceux qui ont servi la France

La Musique des Troupes de Marine sera précédée en première partie par un orchestre de jazz, le Blue Rhythm Band, composé de musiciens connus des Saint-Quentinois.

Tarif unique de 12€.

Réservation obligatoire à la billetterie de l’espace Saint-Jacques ou en ligne https://billetterie.saint-quentin.fr/spectacle

Possible également sur place le soir même si ce n’est pas complet. 12 .

Place de l’hôtel de ville Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 23 62 77 35

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La musique des troupes de marine en concert à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2025-06-17 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois