LA MUSIQUE DU ROI LION – HALLE AUX VINS – PARC EXPO Colmar

LA MUSIQUE DU ROI LION – HALLE AUX VINS – PARC EXPO Colmar samedi 13 décembre 2025.

LA MUSIQUE DU ROI LION Début : 2025-12-13 à 20:00. Tarif : – euros.

Lancelot Productions présente : La meilleure expérience de l’année : Le Roi Lion – Live in ConcertPlongez dans la musique inoubliable du Roi Lion lors d’un concert spectaculaire en direct ! Du chaleureux « »Can You Feel the Love Tonight« » au joyeux « »Hakuna Matata« », en passant par le puissant « »Circle of Life« » d’Elton John, c’est la célébration de l’une des histoires les plus emblématiques de Disney. Présenté par des solistes vedettes des productions originales de Broadway et interprété par le célèbre Broadway Symphonic Orchestra & Choir, ce concert capture la magie, l’aventure et l’esprit des Terres de la Fierté. Découvrez la magie de l’Afrique et la musique intemporelle qui a inspiré des générationsAchetez vos billets dès maintenant et faites partie de ce voyage extraordinaire au cœur de la savane.

HALLE AUX VINS – PARC EXPO AV DE LA FOIRE AUX VINS 68000 Colmar 68