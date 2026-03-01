La musique du rubâb afghan – Nowruz avec des mélodies d’Afghanistan Théâtre Mandapa Paris

Le rubâb afghan est considéré comme l’instrument national de l’Afghanistan. Son répertoire varie entre la musique savante de la cour de Kaboul, apparentée à la musique de l’Inde du Nord et les musiques folks régionales, des mélodies proches aux celles des pays voisins de l’Asie centrale jusqu’au répertoire pashto très identifié. Il suffit quelques notes de cet instrument envoutant pour vous faire voyager jusqu’aux vallées de l’Afghanistan.

Kengo Saito étudie le rubâb afghan auprès d’Ustad Daud Khan Sadozai. Fidèle à l’authenticité des styles traditionnels, sa musique séduit aussi bien les connaisseurs confirmés qu’au public non initié.

Musicien, chanteur, compositeur d’origine afghane, Massoud a commencé les tablas et le chant à Kaboul, il y a plus de 30 ans. Elève de Pandit Shankar Ghosh en percussion, et de Nirmalya Dey en chant classique dhrupad, il a finalisé de nombreux albums à travers des expériences variées et un parcours éclectique, que ce soit en musique traditionnelle (Fleurs d’Exil, Shams, Harmonia Mundi, 2004 ; Nawa, 2006) ou dans le cadre des projets de fusion électro-world. (Trigana,Kabul Workshop, Harmonia Mundi, 2004 ; Djambo Sana,Melting Potes, 2000).

Son approche musicale se traduit actuellement par la valorisation des systèmes musicaux et poétiques traditionnels, dans le respect et l’ouverture à toute forme artistique sincère et authentique reliée aux valeurs humaines, ce qui lui permet de collaborer avec différentes formations

Le rubâb afghan est considéré comme l’instrument national de l’Afghanistan. Son répertoire varie entre la musique savante de la cour de Kaboul…

Le vendredi 20 mars 2026

de 20h30 à 22h00

payant

De 10 à 20 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-20T21:30:00+01:00

fin : 2026-03-20T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-20T20:30:00+02:00_2026-03-20T22:00:00+02:00

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Créé en 1975 par Milena Salvini et Roger Filipuzzi, pluriculturel et polyvalent, le Mandapa offre un large panorama de spectacles du monde (musiques, danses, contes), dans leurs formes traditionnelles et ouvertes sur la création contemporaine.Paris

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