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La musique en fête Saint-Hernin

La musique en fête Saint-Hernin jeudi 2 juillet 2026.

Adresse : Place de la Halle

Ville : 29270 Saint-Hernin

Département : Finistère

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Hernin

La musique en fête

Place de la Halle Saint-Hernin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

Organisé par le comité des fêtes Prévente le 26 JUIN sous la Halle de 10 à 13h

Au programme

– Concours de la tenue la plus colorée !!!!
– Ensemble Klezmer
– Liber’Ty Gospel
– Soulmates
– LA COMPAGNIE CREOLE
– DJ’S   .

Place de la Halle Saint-Hernin 29270 Finistère Bretagne +33 7 86 76 78 48 

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English :

L’événement La musique en fête Saint-Hernin a été mis à jour le 2026-06-17 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée