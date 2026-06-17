La musique en fête Saint-Hernin
La musique en fête Saint-Hernin jeudi 2 juillet 2026.
Saint-Hernin
La musique en fête
Place de la Halle Saint-Hernin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Organisé par le comité des fêtes Prévente le 26 JUIN sous la Halle de 10 à 13h
Au programme
– Concours de la tenue la plus colorée !!!!
– Ensemble Klezmer
– Liber’Ty Gospel
– Soulmates
– LA COMPAGNIE CREOLE
– DJ’S .
Place de la Halle Saint-Hernin 29270 Finistère Bretagne +33 7 86 76 78 48
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English :
L’événement La musique en fête Saint-Hernin a été mis à jour le 2026-06-17 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée