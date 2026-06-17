Saint-Hernin

La musique en fête

Place de la Halle Saint-Hernin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Organisé par le comité des fêtes Prévente le 26 JUIN sous la Halle de 10 à 13h

Au programme

– Concours de la tenue la plus colorée !!!!

– Ensemble Klezmer

– Liber’Ty Gospel

– Soulmates

– LA COMPAGNIE CREOLE

– DJ’S .

Place de la Halle Saint-Hernin 29270 Finistère Bretagne +33 7 86 76 78 48

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English :

L’événement La musique en fête Saint-Hernin a été mis à jour le 2026-06-17 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée