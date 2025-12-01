La musique et la copie Le Centre Pompidou-Metz Metz

Le Centre Pompidou-Metz 1, parvis des Droits-de-l’Homme CS 90490 Metz Moselle

Dans le cadre d’un partenariat de plusieurs années avec le Centre Pompidou-Metz, le Conservatoire Gabriel Pierné de l’Eurométropole de Metz a été invité à imaginer une carte blanche en lien avec l’exposition Copistes. Les professeurs Juan Carlos Morales, Aurélie Bègue et leurs élèves proposent un concert autour de la copie, des hommages entre compositeurs et autres inspirations proches de l’imitation dans le répertoire lyrique.Tout public

As part of a multi-year partnership with the Centre Pompidou-Metz, the Gabriel Pierné Conservatory of Metz Eurometropole was invited to create a carte blanche in conjunction with the Copistes exhibition. Teachers Juan Carlos Morales, Aurélie Bègue and their students propose a concert based on copying, tributes between composers and other inspirations close to imitation in the operatic repertoire.

Im Rahmen einer mehrjährigen Partnerschaft mit dem Centre Pompidou-Metz wurde das Conservatoire Gabriel Pierné de l’Eurométropole de Metz eingeladen, sich eine Carte Blanche in Verbindung mit der Ausstellung Copistes auszudenken. Die Lehrer Juan Carlos Morales, Aurélie Bègue und ihre Schüler bieten ein Konzert rund um das Kopieren, Hommagen zwischen Komponisten und andere imitationsähnliche Inspirationen im lyrischen Repertoire.

Nell’ambito di una collaborazione di lunga data con il Centre Pompidou-Metz, il Conservatorio Gabriel Pierné di Metz Eurometropole è stato invitato a creare una carta bianca in occasione della mostra Copistes. Gli insegnanti Juan Carlos Morales e Aurélie Bègue e i loro studenti propongono un concerto basato sulla copia, sugli omaggi tra compositori e su altre ispirazioni vicine all’imitazione nel repertorio operistico.

En el marco de una larga colaboración con el Centro Pompidou-Metz, el Conservatorio Gabriel Pierné de Metz Eurometropole ha sido invitado a crear una carta blanca con motivo de la exposición Copistes. Los profesores Juan Carlos Morales y Aurélie Bègue y sus alumnos ofrecen un concierto basado en la copia, los homenajes entre compositores y otras inspiraciones cercanas a la imitación en el repertorio operístico.

