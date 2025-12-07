La musique fait son cinéma Mézos

La musique fait son cinéma

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

La musique fait son cinéma avec les violons du Duo Silver

Musiques de films Le Parrain, Harry Potter, La panthère rose… et bien d’autres encore .

Eglise de Mézos Mézos 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine jocypiot@yahoo.com

