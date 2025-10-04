La musique indienne s’invite à Trèves Trèves Gennes-Val-de-Loire

Trèves 1 Rue d’Enghien Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-10-04 19:30:00

fin : 2025-10-04 20:30:00

2025-10-04

L’église Saint-Aubin de Trèves accueillera Pt Pushpraj Koshti au Surbahar pour un voyage musical d’exception au cœur du Dhrupad, tradition ancienne de musique classique d’Inde du Nord.

La promesse d’un instant suspendu à l’écoute des sons étirés et des notes perçantes de l’esthétique musicale indienne.

Spécialiste et virtuose d’un instrument rare et ancien, le Surbahar, Pt Pushpraj Koshti est un pilier de la tradition Dhrupad et le précieux garant d’un savoir ancestral.

Formé au départ par son père au Sitar, il rencontre ensuite le grand Ustad Z. M. DAGAR, maître du genre Dhrupad de père en fils. Après des années de dévouement pour son maître et sa musique, la carrière de Mr Koshti prend un essor international. En 2011 il reçoit la récompense nationale du Sangeet Natak Academy Awards .

Outre son activité d’artiste de scène, il consacre un temps important à la transmission de son savoir, auprès d’étudiants indiens et étrangers.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 4 octobre 2025 de 19h30 à 20h30. .

Trèves 1 Rue d’Enghien Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 08 01 61 clotildenoel7@gmail.com

English :

The Church of Saint-Aubin in Trier welcomes Pt Pushpraj Koshti on the Surbahar for an exceptional musical journey to the heart of Dhrupad, the ancient tradition of North Indian classical music.

German :

Die Kirche St. Aubin in Trier empfängt Pt Pushpraj Koshti an der Surbahar für eine außergewöhnliche musikalische Reise in das Herz des Dhrupad, der alten Tradition der klassischen Musik Nordindiens.

Italiano :

La Chiesa di Saint-Aubin di Treviri accoglierà il Pt Pushpraj Koshti al Surbahar per un eccezionale viaggio musicale nel cuore del Dhrupad, l’antica tradizione della musica classica dell’India del Nord.

Espanol :

La iglesia de Saint-Aubin de Tréveris acogerá a Pt Pushpraj Koshti en el Surbahar para un excepcional viaje musical al corazón del Dhrupad, la antigua tradición de la música clásica del norte de la India.

L’événement La musique indienne s’invite à Trèves Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2025-09-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME