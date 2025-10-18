La musique italienne en France de Lully à Rameau. Histoire d’une influence inavouée Festival de Lanvellec Lannion

2 Rue de Kerampont Lannion Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-18 15:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Depuis la fin de la Renaissance, l’Italie révolutionne le paysage musical européen, notamment en développant le genre de l’opéra. Très rapidement, la musique italienne suscite en France l’admiration des uns et le rejet des autres. Cette conférence sera l’occasion de revenir sur les spécificités de chaque répertoire et la portée des principaux débats musicaux. Elle permettra de repenser les rapports entre la France et l’Italie.

Thomas Soury est Maître de conférences en musicologie à l’Université Lumière Lyon 2, membre de l’Institut d’Histoire des représentations et des idées dans les modernités (UMR 5317) et chercheur associé au Centre de musique baroque de Versailles. .

2 Rue de Kerampont Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 35 13 72

