LA MUSIQUE MA MERE – LA LUNA NEGRA Bayonne

LA MUSIQUE MA MERE Début : 2025-11-07 à 15:00. Tarif : – euros.

Il aurait pu devenir pianiste, il a préféré les maracas. Il aurait pu faire de hautes études, il a choisi l’Ecole Nationale de l’Humour de Montréal. Bref : le parcours parfait pour rendre une mère fière (ou pas) ! Etienne S est belge, percussionniste et humoriste diplômé. Dans La musique, ma mère ! , il offre un cocktail musico-théâtral tout à fait original, fusion de stand-up et de groove, avec des instruments improbables issus de tous les continents.De Bamako à Caracas en passant par Bruxelles et Montréal, embarquez à sa suite pour un voyage atypique à l’image de son pays d’origine. Surréaliste !Etienne S partage sa vie entre trois passions artistiques… L’humour, la musique et le théâtre.Ce Bruxellois, né en 1983, s’est formé au théâtre au Conservatoire royal de Bruxelles (2004) etpour le stand-up à l’Ecole Nationale de l’Humour de Montréal (2016) où il reçoit une boursed’excellence (2024).Durée : 75 minutes Avec : Etienne S : Humoriste et musicien multi-instrumentiste (percussionniste)Texte de Etienne SMusique de Etienne S et Silvano Macaluso

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64