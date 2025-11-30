La musique magique d’Harry Potter

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 39 – 39 – 79 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 14:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Le programme comprend des bandes originales de films de John Williams, lauréat de cinq Oscars, Patrick Doyle, Nicholas Hooper et Alexandre Desplat, lauréat d’un Academy Award, ainsi que la plus belle musique du scénario Harry Potter et l’enfant maudit . Ce concert magique fera battre le coeur de tous les fans de Harry Potter ! .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 65 82

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La musique magique d’Harry Potter Troyes a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme Troyes la Champagne