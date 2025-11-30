La musique magique d’Harry Potter Troyes
La musique magique d’Harry Potter Troyes dimanche 30 novembre 2025.
La musique magique d’Harry Potter
Le Cube Troyes Aube
Tarif : 39 – 39 – 79 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 14:00:00
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Le programme comprend des bandes originales de films de John Williams, lauréat de cinq Oscars, Patrick Doyle, Nicholas Hooper et Alexandre Desplat, lauréat d’un Academy Award, ainsi que la plus belle musique du scénario Harry Potter et l’enfant maudit . Ce concert magique fera battre le coeur de tous les fans de Harry Potter ! .
Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 65 82
