La musique sourde Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud Bordeaux

La musique sourde Mercredi 12 novembre, 19h00 Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud Gironde

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-12T19:00:00 – 2025-11-12T20:00:00

Daniela Lanzuisi

Drôle de Trame / France télévision

Alexandre est né sourd profond. Il peut néanmoins “entendre” grâce à un implant cochléaire. Son père, Frédéric, qui est musicien, souhaite partager avec lui sa passion pour la musique. Une idée folle lui vient alors : et s’il créait un orchestre au sein du Conservatoire de Marseille, afin que son fils et d’autres enfants sourds puissent jouer ensemble de la musique ? C’est ainsi que naît l’Orchestre des Colibris, qui réunit des enfants entendants, des jeunes sourds s’exprimant en langue des signes et des musiciens professionnels. Avec l’aide de Malvina, pianiste demi-sourde et pédagogue lumineuse, les musiciens s’accordent et cheminent ensemble vers la musique sourde. Une expérience unique au monde !

« J’avais envie de travailler sur un sujet autour des bienfaits de la musique au niveau Je rêvais depuis longtemps de travailler sur les bienfaits de la musique et de m’immerger au cœur du conservatoire de Marseille. Quand j’ai entendu parler du projet de créer un orchestre inclusif pour enfants sourds, cela a été l’occasion rêvée de raconter une histoire unique en ayant la chance d’y assister depuis les prémisses. La rencontre avec Malvina et son approche intuitive a permis ensuite à l’orchestre de s’ouvrir à des enfants signants et à une compréhension corporelle du son. Je suis fière que le film mette en lumière des nouvelles formes de pédagogie qui, pensées pour les personnes sourdes, puissent profiter à tout le monde » – Daniela Lanzuisi

Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud 22 quai Sainte-Croix Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

