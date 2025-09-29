La mutation du travail opérée par le régime général de sécurité sociale Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Nantes

La mutation du travail opérée par le régime général de sécurité sociale Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Nantes lundi 29 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-29 18:00 – 19:00

Gratuit : oui gratuit Tout public

Sociologue et économiste, Bernard Friot est un spécialiste du régime général de la Sécurité sociale et de la cotisation sociale. Professeur émérite de sociologie à l’Université de Paris-Nanterre, il mène des recherches depuis une cinquantaine d’années sur les questions de salaires et de sécurité sociale. Il théorise la notion de « salaire à vie » avec l’association d’éducation populaire Réseau Salariat. Cette rencontre organisée dans les locaux de la Maison des Hommes et des techniques lui permettra de revenir sur ses différents travaux.

Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Île de Nantes Nantes 44200

02 40 08 20 22 http://www.maison-hommes-techniques.fr mht.nantes@wanadoo.fr 0240082022 https://www.maison-hommes-techniques.fr/conferences-pour-les-80-ans-de-la-securite-sociale/