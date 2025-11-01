LA MYSTERIEUSE AFFAIRE DU LOUVRE – PORTE DES LIONS DU LOUVRE – PARIS Paris

LA MYSTERIEUSE AFFAIRE DU LOUVRE – PORTE DES LIONS DU LOUVRE – PARIS Paris samedi 1 novembre 2025.

LA MYSTERIEUSE AFFAIRE DU LOUVRE Début : 2025-11-01 à 14:30. Tarif : – euros.

VISITES SPECTACLES – LA MYSTÈRIEUSE AFFAIRE DU LOUVRE Durée : 01h45 / Âge : Dès 10 ans. VISITE A PARIS : ENQUÊTE AUTOUR DU LOUVREVivez une expérience familiale inoubliable avec une enquête grandeur nature animée par deux comédiens, dans le quartier du Louvre !LE CONCEPT -Plongez dans une enquête grandeur nature où deux comédiens vous guideront à travers le mythique quartier du Louvre. Au fil d’un véritable scénario, vous (re)découvrirez les monuments iconiques et les anecdotes historiques du quartier. Préparez-vous à une vivre une visite insolite inoubliable !LE SCÉNARIO – Le gardien de nuit du musée a été retrouvé mort. Camille Noiret, meilleur ami et collègue de la victime, s’est fait une promesse : découvrir l’identité du meurtrier. Sept suspects ont été identifiés. Qui est le coupable ? Camille a besoin d’aide, de votre aide !LES ATOUTS DE CETTE VISITE – • Une immersion totale grâce à deux comédiens qui favorisent la participation.• Une découverte culturelle unique qui permet de s’amuser tout en se cultivant.• Un moment convivial, pour une activité en famille.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PORTE DES LIONS DU LOUVRE – PARIS PORTE DES LIONS DU LOUVRE 75001 Paris 75