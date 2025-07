LA MYSTÉRIEUSE ÉVASION LE CASTELET TOULOUSE Toulouse

LA MYSTÉRIEUSE ÉVASION

LE CASTELET TOULOUSE 18 Grande-rue Saint Michel Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-07-16 14:30:00

fin : 2025-07-16 15:30:00

2025-07-16 2025-07-30 2025-08-13 2025-08-27

Participez à un jeu coopératif et immersif ! L’objectif aider une résistante à s’évader tout en découvrant l’histoire de la prison Saint-Michel.

La mystérieuse évasion est un jeu coopératif pour enfants, mêlant histoire, énigmes et esprit d’équipe. Guidés par une médiatrice, les participants explorent le Castelet, ancien bâtiment de la prison Saint-Michel, pour retrouver les éléments d’un plan caché dans le bâtiment. L’objectif aider une résistante à s’échapper avant d’être repérée par le gardien. À travers cette quête, les jeunes découvrent de manière ludique un lieu chargé d’histoire, tout en s’initiant aux valeurs de solidarité, de mémoire et de liberté dans un cadre patrimonial unique.

Bon à savoir :

– Pour les enfants de 6 à 10 ans.

– Activité réservée aux enfants. (Les enfants sont pris en charge par les médiateurs du site durant toute la durée de l’activité).

– Réservation obligatoire 5 .

LE CASTELET TOULOUSE 18 Grande-rue Saint Michel Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 6 17 97 28 86 monuments@culture.toulouse.fr

English :

Take part in an immersive cooperative game! The objective: help a Resistance fighter escape while learning about the history of Saint-Michel prison.

German :

Nehmen Sie an einem kooperativen und immersiven Spiel teil! Das Ziel: Einer Widerstandskämpferin zur Flucht zu verhelfen und dabei die Geschichte des Gefängnisses Saint-Michel zu entdecken.

Italiano :

Partecipate a un coinvolgente gioco cooperativo! L’obiettivo è aiutare un membro della Resistenza a fuggire, imparando al contempo la storia della prigione di Saint-Michel.

Espanol :

¡Participe en un juego cooperativo inmersivo! El objetivo es ayudar a un miembro de la Resistencia a escapar mientras conoces la historia de la prisión de Saint-Michel.

