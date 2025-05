La mystérieuse fête des voisins – Salle des fêtes château d’Aisy sous Thil Aisy-sous-Thil, 6 juin 2025 07:00, Aisy-sous-Thil.

Côte-d’Or

La mystérieuse fête des voisins Salle des fêtes château d’Aisy sous Thil Rue d’Amont Aisy-sous-Thil Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-06

2025-06-14

2025-06-15

2025-06-20

2025-06-22

Chants Théâtre

Par les Guernouillers de l’an 2000

Ce soir, Béatrice et William organisent la « fête des voisins » tant attendue ! Mais pourquoi ce banc installé au beau milieu de leur jardin intrigue t’il les voisins ? Quel mystère cache t’il ? Entre les mensonges, les hypocrisies, les situations loufoques et grinçantes, la soirée qui s’annonçait festive risque fort de virer au fiasco ! Et, avec les voisins hauts en couleur, mieux vaut s’attendre à tout sauf à la tranquillité ! .

Salle des fêtes château d’Aisy sous Thil Rue d’Amont

Aisy-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 31 45 38 annieboulay21390@gmail.com

