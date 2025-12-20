La mythologie Gréco-Romaine Montargis

La mythologie Gréco-Romaine

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-01-07

La mythologie Gréco-Romaine

Les Grecs ont créé une mythologie reprise, réinterprétée et complétée par les Romains. Les mythes et les légendes de l’Antiquité s’appuient sur une tradition orale diffusée par la suite par les grands poètes et auteurs tragiques. Les divinités et les héros sont les acteurs de cette mythologie qui inspirera aussi des auteurs classiques et contemporains. L’exposition propose un panorama des dieux de l’Olympe et de plusieurs mythes célèbres.

L’exposition, prêtée par la Médiathèque départementale du Loiret, est complétée par des oeuvres du musée Girodet dessins, estampes… .

English :

Greco-Roman mythology

