La mythologie gréco-romaine Salle polyvalente de Fay-les-Étangs Fay-les-Étangs

La mythologie gréco-romaine Dimanche 21 septembre, 09h00 Salle polyvalente de Fay-les-Étangs Oise
Gratuit, Ouvert à tous, Réservation conseillée par courriel, Places limitées
Venez découvrir la mythologie gréco-romaine et réalisez votre lampe à huile en argile.
Salle polyvalente de Fay-les-Étangs Rue du château 60240 Fay-les-étangs Fay-les-Étangs 60240 Oise Hauts-de-France Parking sur place
©Afrha