La naissance des vagues MAIF Social Club Paris

La naissance des vagues MAIF Social Club Paris samedi 6 septembre 2025.

Creux, vagues, creux, vagues…. Au large, en haute mer, la houle, poussée par des vents lointains, donne à l’océan l’aspect d’une masse d’eau mouvante, d’une matière vivante, en perpétuelle transformation.

La naissance des vagues est une installation poétique invitant petits et grands à prendre le temps d’explorer le mouvement du vent sur les vagues et à sentir les embruns marins. Une invitation à la contemplation et au voyage.

Toute la journée, vous pourrez participer à des lectures de contes avec Florence et Violaine, écouter le son du violoncelle de Clara Germont lire un livre de notre bibliothèque, déguster des pâtisseries de chez Sain Boulangerie ou contempler. Bref, profiter de la mer, avant de reprendre votre parcours des Traversées du Marais.

Une façon de mettre les pieds dans l’eau avant de se jeter dans le grand bain de la thématique Océans !

–

*dernière entrée 18h40 (pour le samedi)

*dernière entrée 16h40 (pour le dimanche)

Cet événement vous est proposé dans le cadre du festival des Traversées du Marais qui se déroule le premier week-end de septembre 2025.

Pour cette rentrée, direction la mer ou presque… Durant tout le week-end, profitez de l’installation poétique « La naissance des vagues » d’Emilie Faïf et Nicolas André.

Du samedi 06 septembre 2025 au dimanche 07 septembre 2025 :

dimanche

de 10h00 à 17h00

samedi

de 10h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-06T13:00:00+02:00

fin : 2025-09-07T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-06T10:00:00+02:00_2025-09-06T19:00:00+02:00;2025-09-07T10:00:00+02:00_2025-09-07T17:00:00+02:00

MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris

Métro -> 8 : Chemin Vert (Paris) (272m)

Bus -> 2996 : Place des Vosges (Paris) (54m)

Vélib -> Saint-Gilles – Turenne (132.12m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/la-naissance-des-vagues/