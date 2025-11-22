La naissance du rock à la bibliothèque de la Clotte

salle des fêtes La Clotte Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 14:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Découvrez la naissance du rock de manière ludique et instructive par le professeur de musique Jérémy Climent qui vous plonge dans l’Amérique des années 40…

.

salle des fêtes La Clotte 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 71 66

English :

Discover the birth of rock in a fun and instructive way as music teacher Jérémy Climent plunges you into America in the 40s…

German :

Entdecken Sie die Entstehung der Rockmusik auf unterhaltsame und lehrreiche Weise durch den Musiklehrer Jeremy Climent, der Sie in das Amerika der 40er Jahre…

Italiano :

Scoprite la nascita del rock in modo divertente e istruttivo con l’insegnante di musica Jérémy Climent, che vi porterà nell’America degli anni ’40…

Espanol :

Descubra el nacimiento del rock de forma lúdica e instructiva con el profesor de música Jérémy Climent, que le trasladará a la América de los años 40…

L’événement La naissance du rock à la bibliothèque de la Clotte La Clotte a été mis à jour le 2025-11-06 par Offices de Tourisme de Jonzac