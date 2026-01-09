LA NATURE AU FIL DES SAISONS CHÅTEAU DE PORTET Portet-sur-Garonne

LA NATURE AU FIL DES SAISONS

CHÅTEAU DE PORTET 1 Rue Robert Saintigny Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-04-08

Une exposition pour petits et grands, au coeur du génie de la nature, à travers le regard du naturaliste.

Photographe amateur passionné, Louis consacre son temps à l’observation et au recensement des orchidées sauvages et des

oiseaux de nos régions. Il nous invite ici à redécouvrir la richesse et la diversité du vivant qui nous entoure.

Des orchidées des campagnes aux oiseaux des sommets, les clichés présentés témoignent de la beauté et de la fragilité de notre environnement. Les paysages du Lauragais et de la Montagne Noire y occupent une place de choix, rappelant que l’extraordinaire se niche souvent dans l’ordinaire. Une invitation à porter un regard attentif sur la nature proche de chez nous. .

CHÅTEAU DE PORTET 1 Rue Robert Saintigny Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 29 31 centreculturel@portetgaronne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An exhibition for young and old, at the heart of nature’s genius, through the eyes of a naturalist.

L’événement LA NATURE AU FIL DES SAISONS Portet-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-01-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE