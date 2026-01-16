La nature au Père-Lachaise cimetière du Père Lachaise Paris

20/02/2026 à 14H30 La nature au Père Lachaise

Site historique et touristique très fréquenté, la nécropole la plus connue de France constitue aussi un véritable réservoir de biodiversité de plus de 40 hectares. Ce vaste lieu insolite arboré comprend des milieux riches où la faune et la flore sauvages s’expriment au fil des saisons.

Rendez-vous : 16 rue du Repos

Quand un cimetière se fait réservoir de biodiversité

Le vendredi 20 février 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit sous condition Public adultes.

cimetière du Père Lachaise 16 rue du Repos 75020 Paris

