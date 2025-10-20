LA NATURE ÇA N’EXISTE PAS Montpellier

dimanche 25 janvier 2026.

LA NATURE ÇA N’EXISTE PAS

155 rue de Bologne Montpellier Hérault

Tarif : 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

De l’inné, bien plus que de l’acquis… Dès le plus jeune âge, nous sommes sensibles aux sons de la nature et nul besoin d’avoir déjà traversé un alpage ou un bord de mer pour prendre plaisir à écouter ces paysages. Ce projet est un condensé de ce qui anime les créations de Jérôme Hoffmann dans sa forme non figurative, dans ses thématiques et dans l’écoute de nos environnements.

Depuis que je pratique des ateliers de création auprès du jeune public en utilisant des éléments naturels, j’ai pu mesurer à quel point les sons de la nature sont de puissants propulseurs de rêverie. Tenter de toucher le jeune public avec cette création est aussi une façon de parler de nos rapports aux éléments naturels. Une relation, qui certes s’enrichit en grandissant et en découvrant physiquement la nature, mais une relation, qui dès nos premiers battements de cils est déjà intense. Cette proximité innée sera le coeur de cette création. Jérôme Hoffmann

Créé en 2018 par Jérôme Hoffmann et basé à Montpellier, Braquage Sonore & Cie mène un travail de création qui place l’écoute au cœur du processus artistique. Des créations in situ, à la croisée des arts visuels et des arts numériques, pour observer, diagnostiquer et sublimer nos relations aux espaces quotidiens et à nos espaces d’évasion.

Durée du spectacle 40 min

Dès 4 ans .

155 rue de Bologne Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 34 46 68 38

English :

More innate than acquired? From an early age, we are sensitive to the sounds of nature, and you don’t need to have crossed a mountain pasture or walked along the seashore to enjoy listening to these landscapes. This project is a condensed version of what drives Jérôme Hoffmann?s creations: in their non-figurative form, in their themes and in the way they listen to our environments.

German :

Mehr angeboren als erlernt? Von klein auf sind wir für die Klänge der Natur empfänglich, und man muss noch nicht einmal eine Alm oder ein Meeresufer überquert haben, um sich an diesen Landschaften zu erfreuen. Dieses Projekt ist eine Zusammenfassung dessen, was die Werke von Jérôme Hoffmann antreibt: in seiner ungegenständlichen Form, in seinen Themen und im Hören auf unsere Umgebung.

Italiano :

Più innata che acquisita? Fin da piccoli siamo sensibili ai suoni della natura, e non è necessario aver camminato in un alpeggio o in riva al mare per godere dell’ascolto di questi paesaggi. Questo progetto è una versione condensata di ciò che guida le creazioni di Jérôme Hoffmann: nella loro forma non figurativa, nei loro temi e nel modo in cui ascoltano i nostri ambienti.

Espanol :

¿Más innato que adquirido? Desde muy pequeños somos sensibles a los sonidos de la naturaleza, y no hace falta haber paseado por un pasto de montaña o por la orilla del mar para disfrutar escuchando estos paisajes. Este proyecto es una versión condensada de lo que impulsa las creaciones de Jérôme Hoffmann: en su forma no figurativa, en sus temas y en su forma de escuchar nuestro entorno.

