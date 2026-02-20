La nature dans son assiette ! Saulnay
La nature dans son assiette ! Saulnay jeudi 23 avril 2026.
La nature dans son assiette !
Place de la mairie Saulnay Indre
Tarif : 6 – 6 – 7 EUR
6
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-23 14:00:00
fin : 2026-04-23 16:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Identification et dégustation de plantes sauvages commestibles.Familles
Partez en balade en famille à la découverte des plantes sauvages comestibles. Laissons nos sens nous guider goûtons, touchons, sentons, observons ces plantes qui nous offrent tant de richesses ! 6 .
Place de la mairie Saulnay 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
English :
Identification and tasting of wild edible plants.
