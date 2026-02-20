La nature dans son assiette !

Place de la mairie Saulnay Indre

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-23 14:00:00

fin : 2026-04-23 16:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Identification et dégustation de plantes sauvages commestibles.Familles

Partez en balade en famille à la découverte des plantes sauvages comestibles. Laissons nos sens nous guider goûtons, touchons, sentons, observons ces plantes qui nous offrent tant de richesses ! 6 .

Place de la mairie Saulnay 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Identification and tasting of wild edible plants.

L’événement La nature dans son assiette ! Saulnay a été mis à jour le 2026-02-20 par Destination Brenne